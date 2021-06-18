Kolunu spiral makinesine kaptırdı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çalıştığı evin inşaatında kolunu spiral makinesine kaptıran bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Kasımlı köyü Davutlar Mahallesi'ndeki kendi inşaatında çalışan Muhammet A. (40) evde çalıştırdığı spiral makinesine kolunu kaptırdı. Yaralanan Muhammet A., bağırarak yardım istedi. Muhammet A.'nın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, Muhammet A. Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralı Muhammet A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ZONGULDAK