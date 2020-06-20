Kolunu spirale kaptıran şahıs helikopter ambulans ile Kayseri'ye getirildi - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde kolunu spirale kaptıran 61 yaşındaki şahıs, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seydilli Mahallesi'nde 61 yaşındaki Ahmet S., kolunu spiral makinesine kaptırdı. Durumun bildirilmesi üzerine ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet S., ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ahmet S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KAYSERİ