Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı
1 saat önce
Bolu'da annesinin açık bıraktığı koşu aletine kolunu kaptıran 5 yaşındaki A.Ç.C., itfaiye tarafından kurtarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
'da annesinin açık bıraktığı koşu aletine kolunu kaptıran 5 yaşındaki A.Ç.C., itfaiye tarafından kurtarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'ta bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte A.Ç.C. (5), evde çalışır vaziyette olan koşu aletine kolunu sıkıştırdı. Çocuğunun kollarını koşu bandına kaptırdığını gören annesi aleti kapatarak durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, A.Ç.C.'nin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Kollarında ezilme olduğu öğrenilen küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. - BOLU
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