Son Dakika Haberleri: Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Bolu'da annesinin açık bıraktığı koşu aletine kolunu kaptıran 5 yaşındaki A.Ç.C., itfaiye tarafından kurtarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
Bolu'da annesinin açık bıraktığı koşu aletine kolunu kaptıran 5 yaşındaki A.Ç.C., itfaiye tarafından kurtarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'ta bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte A.Ç.C. (5), evde çalışır vaziyette olan koşu aletine kolunu sıkıştırdı. Çocuğunun kollarını koşu bandına kaptırdığını gören annesi aleti kapatarak durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, A.Ç.C.'nin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Kollarında ezilme olduğu öğrenilen küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Bolu, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Denizli'de bulunan 7 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]