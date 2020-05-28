Kolunu üzüm çırpma makinesine sıkıştıran çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm çırpma makinesine kolu sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Mehmet Konuk, 5 Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken üzüm çırpma makinesine kolunu sıkıştırdı.

Çocuğunun kolunun sıkıştığını gören annesi, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mehmet Konuk'un kolunun makinede sıkıştığı yeri, demir kesme makinesi ile kesip çocuğun kolunu çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocukta herhangi bir yaranın bulunmadığı, çocuğun tedbir amacıyla gözetim altında tutulacağı öğrenildi.