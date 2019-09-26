Son Dakika Haberleri: KOM Daire Başkanlığına atanan Çorumlu başkente uğurlandı
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KOM Daire Başkanlığına atanan Çorumlu başkente uğurlandı

2 gün önce

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle uğurlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Çorumlu, Kırıkkale'de görev yaptığı sürede samimiyet, vatan sevgisi, dürüstlük, yiğitlik ve görülebilecek değerlerin en güzelini gördüğünü söyledi.

Kırıkkale'nin kendisine verilebilecek en güzel hediyeleri verdiğini dile getiren Çorumlu, "Herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Yolu vatan sevgisinden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşmak üzere." dedi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atanan Günter Şenses de Mahmut Çorumlu'nun kendilerine çok yüksek bir çıta ve hedef bıraktığını, yokluğunun telafi edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Bugün aynı zamanda kıymetli bir dostumuzu uğurluyoruz. Bu gidiş çok uzak bir yere değil. Gittiği yerde de çok başarılı olacak. Daha üst makamlarda devletimize ve milletimize hizmet edecek. Kendisini Kırıkkale çok sevdi." diye konuştu.

Parmağındaki yüzüğünü hediye etti

Konuşmaların ardından Çorumlu, davul zurna eşliğinde emniyet personeli ve vatandaşlarla tek tek vedalaştı. Bu sırada bir vatandaş, Çorumlu'ya parmağındaki yüzüğü çıkararak hediye etti.

Belediye Başkanı Saygılı da uğurlama sırasında kesilen kurbanların kanından Çorumlu ve Şenses'in alnına sürdü.

Uğurlama törenine, emniyet personeli, siyasi partileri yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KOM Daire Başkanlığına atanan Çorumlu başkente uğurlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gazeteler, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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