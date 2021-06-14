KOM'dan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek baskın yaptıkları bir iş yerinde kolilerce kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak tütün satıldığı istihbaratı alarak harekete geçti. Yapılan baskında iş yerinde 50 kolide 500 paket ve 10 bin dal hazır vaziyette kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. - DÜZCE