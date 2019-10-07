Son Dakika Haberleri: KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

1 saat önce

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 Ekim Cuma günü Milas ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün karıştığı yine Milas ve Bodrum ilçelerinde çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etmek suçları ile...

KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu, System.String[]

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 Ekim Cuma günü Milas ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün karıştığı yine Milas ve Bodrum ilçelerinde çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etmek suçları ile ilgili olarak gerçekleşen operasyonda Milas, Bodrum ve İzmir'de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.


Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve hususi araçlarında suça konu olduğu değerlendirilen çekler ve senetler ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli K.Ö., A.S.Y. ve Z.F.Ö. Milas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


Muğla'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte organize suç örgütlerine karşı operasyonların Muğla il genelinde artarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 7 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:54:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]