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KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

34 dakika önce

KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda...

KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde etmek suçlaması iddiasıyla 3 kişi adliyeye sevk edildi.

MUĞLA - Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 Ekim Cuma günü Milas ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün karıştığı yine Milas ve Bodrum ilçelerinde çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etmek suçları ile ilgili olarak gerçekleşen operasyonda Milas, Bodrum ve İzmir'de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve hususi araçlarında suça konu olduğu değerlendirilen çekler ve senetler ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli K.Ö., A.S.Y. ve Z.F.Ö. Milas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Muğla'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte organize suç örgütlerine karşı operasyonların Muğla il genelinde artarak devam edeceği öğrenildi.

KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

Muğla, Milas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
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