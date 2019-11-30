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KOM Değerlendirme Toplantısı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 id'nin kullanıcısı tespit edilmiş.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 id'nin kullanıcısı tespit edilmiş. 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

FETÖ ile mücadelede gelinen son noktayı paylaşan Soylu, "KOM birimlerimizce 2019 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 9 bin 910 olayda, 22 bin şüpheliye işlem yapılmış ve bu kişilerin 3 bin 179'u tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, yine FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen 13 adet sınav operasyonunda, 3 bin 479 şüpheliye işlem yapıldığını hatırlatarak, kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giren örgüt mensuplarının görevlerine son verilmesinin sağlandığını aktardı.

Örgüt üyelerinin haberleşmede kullandığı "ByLock" konusunda da açıklamalar yapan Soylu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 id'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."

Bakan Soylu, hakkında işlem yapılan "ByLock" kullanıcılarının bugün itibarıyla yüzde 84'e ulaştığını vurgulayarak, "Örgütle mücadele kapsamındaki teknik takip çalışmalarımızda ise 2017 yılına oranla yüzde 277'lik bir artış olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Başsavcı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
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