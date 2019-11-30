KOM Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'daki çok akıllı ülkeler, devletler çok yakın zamanda 'yandım Allah' deyip 'PKK için bize yardım edin' diye yalvararak, anlı şanlı polis teşkilatından, emniyet teşkilatımızdan yardım istemek için ayağınıza gelecekler. Söylemedi demeyin" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı.

Emniyetin 15 Temmuz'dan sonra içindeki hainleri temizlediğini belirten Soylu, "Aynı odada yıllarca çalıştığımız ama bir gecede, bir meczubun talimatıyla bize silah doğrultan hainler ayıklandı, yaralarımızı sardık ve bu milletin tertemiz evlatlarıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 15 Temmuz'da sadece bir darbenin bastırılmadığını yeni bir başlangıç yapıldığını belirterek, "15 Temmuz, pek çok konuda olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik miladıdır. Bir yandan iç güvenlik yapılanmamızı değiştirdik. Jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızı bir çatı altında topladık ve hepsinden önemlisi, bu köklü kurumların birbiriyle ortak hareket edebilmesini sağladık." diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanının çok geniş bir saha olduğuna dikkati çeken Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da kaçakçılık, uzun yıllardır bölgenin bir gerçeği olarak kabul edilir. Oysa bugün yeni nesil entegre sınır sistemlerimiz tamamlandıkça, bu alanda darbe yedikçe, teröristleri sıkıştırıp, eylem yapmaları yönünde terör örgütüne baskı yaptıklarını, bu sayede orada kendilerine bir kaçakçılık sahası açmaya çalıştıklarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB raporunda PKK'nın organize suçlarla ilişkisi yer aldı"

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı bilgisinin, "AB 2019 Uyuşturucu Raporu"nda yer aldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Onlar da kıyısından köşesinden dolaşarak, bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlardı. Bu sefer odağından tam meseleye girdiler. Neden? Çünkü artık eyvahlar yetmeyecek. Avrupa'daki çok akıllı ülkeler, devletler çok yakın zamanda 'yandım Allah' deyip 'PKK için bize yardım edin' diye yalvararak, anlı şanlı polis teşkilatından, emniyet teşkilatımızdan yardım istemek için ayağınıza gelecekler. Söylemedi demeyin."

KOM birimlerinin asli mücadele alanlarından birisinin de mafya tipi örgüt yapılanmaları olduğunun altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Bu örgüt yapılanmalarında özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Filmlerde, dizilerde bu meselenin gelişigüzel işlenmesine, gençler için bir cazibe alanı oluşturulmasına şiddetle karşıyım. Bu, sağlıklı bir toplumsal hal değildir. Organize suç çetelerine karşı çok ciddi bir operasyon içindeyiz. Her şeyden önce bu suçu katalog suçlar kapsamına aldık."

Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 2019'da düzenlenen 153 operasyonda, 1719 şüpheliye işlem yapıldığını ve 622'sinin de tutuklandığını söyledi.

"Mafyatik yapılar çökertilecek"

Silah kaçakçılığına yönelik yapılan 255 operasyonda, 1611 şüpheliye işlem yapıldığını ve bu şahıslardan 310'unun tutuklandığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Şunu net olarak ifade etmek ve birilerini uyarmak isterim mafya olmaya çok hevesli olan varsa gitsin dizi oyuncusu olsun. Dizilerde bu tip kriminal tiplere yer vermeye başladılar. Çünkü gerçek hayatta buna müsaade edilmeyecektir. Küçük büyük bütün mafyatik yapılar, çeteler çökertilmektedir, çökertilmeye de devam edecektir. Silahlı üç kişinin bir araya gelip vatandaşa musallat olma devri bitmiştir."

Burada en önemli mekanizmalardan birinin ihbar olduğunun altını çizen Soylu, vatandaşlara da şöyle seslendi:

"Bu yapıların en büyük yalanı, 'içeride adamları var' yalanıdır. Sanki her kademede kendilerini kollayanlar varmış gibi, çok gizli bağlantıları varmış gibi bir hava oluşturup, vatandaşın polise savcıya şikayette bulunmasını engellemeye, korkutmaya çalışıyorlar. Bunun aslı astarı yoktur. Kimse devleti böyle bir yalanı ile kirletemez. Kimse bu yapıları, başına gelen bir hadiseyi şikayet etmekten geri durmasın."

"Tefecilikle mücadelede önemli ivme yakalandı"

Bakan Soylu, 2019'da mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan 6 bin 259 operasyonda, 1016 kişinin tutuklandığını söyledi.

Tefecilik ile mücadelede önemli bir ivme yakalandığına da işaret eden Soylu, şu bilgileri verdi:

"2019 yılında yapılan operasyonlarda bir önceki yıla oranla yüzde 53'lük, planlı operasyonlarda ise yüzde 69'luk artış sağlanmıştır. Tefecilik suçu kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 2019 yılında yüzde 160'lık artış göstermiştir. Özellikle birtakım dönemleri fırsat bilmeye çalışanların haddini bildirmek, milletimizin tefecilik üzerinden kanını emmeye çalışanlara adaletin gücünü göstermek görevimizdir."

Tefecileri vampire benzeten Soylu, "Onlar da ayrı bir mafya tipi yapılanmadır. Ne ahlakları var, ne inançları var, ne annelerinin-babalarının tembih ettikleri gelenekleri görenekleri var. Onlara insan muamelesi göstermeyin. Bu bir ekonomik suç değil, insanlık suçudur. Çökerttikleri aileler, üzerine bindikleri insanlar, organize suç örgütleriyle yaptıkları kirli ilişkiler, rezil insanlardır." diye konuştu.

Soylu, son 3 yılda parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan 3 bin 281 operasyonda, 523 kişinin tutuklandığını belirterek, son 3 yılda, yasa dışı 10 matbaanın deşifre edildiğini, 12 milyon Türk lirası ve 274 milyon Amerikan Doları sahte paranın ele geçirildiğini de açıkladı.

Bakan Soylu'dan "tek dal sigara" uyarısı

Kaçak sigara oranının 2014'te yüzde 22 olduğunu, ancak KOM birimlerinin başarılı mücadelesi ile bu rakamın yüzde 2,2'ye gerilediğini dile getiren Soylu, kaçak sigaranın parasının terör örgütlerine gittiğine dikkati çekti.

Bakan Soylu, kaçak sigara ve "tek dal sigara" satanların toplumu çökertmeye ve terör örgütünü güçlendirmeye çalışan unsurlar olduğunu belirterek, "tek dal sigara" satılması konusunda emniyet birimlerinin, okul aile birliklerinin ve ailelerin daha duyarlı olmasını istedi.

"Jeopolitik durum açısından dünyanın en yüksek güvenlik risklerine sahip bu ülkeyi, dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bana sorarsanız başarıyoruz da." ifadelerini kullanan Soylu, Türkiye'de 40 yıllık terörün bitirilmesinin eşiğine gelindiğini kaydetti.

Emniyet teşkilatının halk nezdinde güvenirliğinin yüksek olduğunu vurgulayan Soylu, "Maalesef kötü yola düşmüş olanlar olabilir. Onları ayıklayıp Türk polis teşkilatının onurunu, haysiyetini ve başarısını aynı ölçüde devam ettirmeliyiz. Milletimizin bu itibarına sımsıkı sahip çıkarak onun güvenini sürdürebilir bir anlama hep birlikte taşımalıyız." dedi.

"FETÖ tamamen yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da kaçakçılık, organize ve mali suçların gelişen teknoloji ile uluslararası kimliğe büründüğünü ve sınır aşan nitelik kazandığını ifade etti. Bu suçlarla mücadelede başarılı olmak için suç örgütlerinin gelirlerine el konulmasının önem taşıdığına işaret eden Aktaş, "Mali suçlarla ve kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve bilgi paylaşımı çok önem arz etmektedir." dedi.

Aktaş, FETÖ terör örgütünün insan kaynağı ile finans kaynaklarının kurutulması için KOM birimlerinin önemli mücadele verdiğini anlatarak, "Tamamen yok edilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkta devam edecektir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)