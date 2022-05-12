Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu

12.05.2022 10:55

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte tarım ilaçlarını yasa dışı yollarla piyasaya sürüp insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde eş zamanlı 'Mahsul' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte tarım ilaçlarını yasa dışı yollarla piyasaya sürüp insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde eş zamanlı 'Mahsul' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesiyle harekete geçti. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve iş yerleri tespit edildi. Ardından 71 ilde eş zamanlı 494 adrese 'Mahsul' kod isimli operasyon düzenlendi.

Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu
Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu
Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu
Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sahte tarım ilacı satanlara 71 ilde 'mahsul' operasyonu - Son Dakika


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