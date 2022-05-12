71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon - Son Dakika
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71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon

12.05.2022 12:03

71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon - KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon

- KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı "MAHSUL" operasyonu gerçekleştirdi.

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste "MAHSUL" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon - Son Dakika


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