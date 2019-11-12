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KOM ekiplerin silah operasyonu

6 saat önce

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirdi.

KOM ekiplerin silah operasyonu, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu'da il genelinde ruhsatsız silah bulunduran ve ellerindeki silahları satmaya çalışan şahısların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 6 şahsa yönelik ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ve 107 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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