KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira - Son Dakika
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KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira

10.10.2022 15:09
KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira

Tokat'ta, KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan akıllı telefon ekranı ele gerildi.

Tokat'ta, KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan akıllı telefon ekranı ele gerildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak emtia satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde iki ayrı işyerinde yapılan aramada 493 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen akıllı telefon ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan telefon ekranlarına el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira - Son Dakika
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