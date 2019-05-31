Son Dakika Haberleri: KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
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KOM kaçakçılara göz açtırmıyor

37 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.

KOM kaçakçılara göz açtırmıyor, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 29 Mayıs günü 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 21 bin 600 kaçak makaron, 7 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 30 adet kaçak sigara sarma makinası ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:57 Kaynak: İHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, 3. Sayfa
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