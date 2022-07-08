KOM kaçakçıların başını eziyor! 100 milyon liralık kamu zararı engellendi - Son Dakika
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KOM kaçakçıların başını eziyor! 100 milyon liralık kamu zararı engellendi

08.07.2022 16:22

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, son 2 haftada piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildiği bildirildi. Adreslerde yapılan aramalardaysa 105 ton kaçak ürün yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran- 1 Temmuz'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

BİRÇOK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 11 bin 137 paket kaçak sigara, 1,146 paket ısıtmalı sigara, 47 milyon 526 bin 200 makaron, 1 milyon 689 bin 760 doldurulmuş sigara, 9 bin 251 paket nargile tütünü, 1,158 paket pipo tütünü, 6 bin 565 puro, 68 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 108 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 786 sigara filtresi, 222 şişe kaçak ve sahte içki, 261 litre açık içki, 72 ton etil alkol ve 516 içki aroması ele geçirildi.

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100 MİLYON LİRALIK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, kaçak ürünlerin toplam 105 ton, engellenen kamu zararının ise 100 milyon lira olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOM kaçakçıların başını eziyor! 100 milyon liralık kamu zararı engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOM kaçakçıların başını eziyor! 100 milyon liralık kamu zararı engellendi - Son Dakika
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