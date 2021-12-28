KOM Mayo'nun vefat eden sahibinin oğlundan üvey kardeşine dava - Son Dakika

KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız'ın vefat etmesinin ardından 63 yaşındaki oğlu Atilla Cansız, 13 yaşındaki üvey kız kardeşinin babasının öz çocuğu olmadığı iddiasıyla dava açtı.

KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız, geçtiğimiz Ağustos ayında vefat etmişti. 95 yaşındaki Cansız'ın vefatının ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde mirasçılık belgesi düzenlenmiş ve malvarlığı Hasan Cansız'ın eşi, 13 yaşındaki kızı ve oğulları Atilla ile Haluk Cansız arasında bölünmüştü. Mal varlığının bölünmesinin ardından Cansız'ın oğlu Atilla Cansız, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, üvey kardeşi olan 13 yaşındaki M.'nin babasının öz çocuğu olmadığını öne sürdü.

Babasının mezarının açılmasını talep etti

Atilla Cansız'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Hasan Cansız'ın eşi Ayşenur Cansız'ın sperm donasyonu için Kıbrıs'a gittiği ve tedavi sonucu hamile kaldığı iddia edildi. Dilekçede, bu tedavi yöntemi için sperm temin edilmesinin ardından birkaç saat içinde işlemin yapılması gerektiği ancak Ayşenur Cansız'ın eşinin spermini alarak Kıbrıs'a gittiği ve bu döllenmenin tıbbi açıdan mümkün olmadığı öne sürüldü. Üvey kardeşinin başka bir sperm kullanılarak dünyaya geldiğini iddia eden Atilla Cansız dilekçede, babasının mezarının açılarak üvey kardeşiyle soy bağı tespiti için DNA örneği alınmasını ve kardeşi olmadığının ispatlanması halinde mirastan men edilmesini istedi.

"Merhum babası Hasan Cansız'ın hatırasına saygısızlık etmektedir"

Atilla Cansız'ın üvey kardeşine kayyum olarak atanan avukat mahkemeye sunduğu karşı dilekçede, "Atilla Cansız, babasına hayatta olduğu dönemde, 'ayyaş, kumarbaz, kadın düşkünü, ruh hastası, şehvet düşkünü, şizofreni' gibi son derece çirkin ithamlarda bulunmuştur. Şimdi de küçük M.'nin babasının çocuğu olmadığını iddia etmektedir. Atilla Cansız 13 yıldır kanıtlayamadığı iddialarda bulunarak merhum babası Hasan Cansız'ın hatırasına saygısızlık etmektedir. Atilla Cansız sırf babasının malvarlığına konmak için 2018 yılında vesayet davası açmıştır. Ancak bu dava mahkemece reddedilmiştir. Mirastan çıkarılan Atilla Cansız'ın mirasçılık sıfatı bulunmadığından haksız ve hukuki mesnetten yoksun olan davanın reddini istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL