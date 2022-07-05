İçişleri Bakanlığı'nın kararlı duruşu doğrultusunda Kaçakçılık Organize ve Şube Müdürlüğü'nün operasyonları tam gaz devam ediyor. KOM, son olarak gerçekleştirdiği operasyonda ise 524 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçerek önemli bir işe imza attı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Operasyon Merkezi'nden bizzat yönetti.
Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nefes Operasyonunun, KOM birimlerinin uzun zamandır titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda başlatıldığını vurguladı.
Soylu, bu yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron, 290 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini belirterek, "Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro da ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon Türk lirası vergi kaybının da önüne geçilmiştir. Sadece bu yıl yapılan operasyonlarla ilgili verdiğimiz rakamları ifade ediyorum." diye konuştu.
Son Dakika › 3. Sayfa › KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika