KOM ve Yunus Timlerinden şok 'kaçak tütün' baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KOM ve Yunus Timlerinden şok 'kaçak tütün' baskını - Son Dakika

KOM ve Yunus Timlerinden şok 'kaçak tütün' baskını

6 saat önce

Eskişehir polisi, kaçak tütün sevkıyatı esnasında gerçekleştirdiği şok baskınla 5 şüpheliyi yakaladı.

KOM ve Yunus Timlerinden şok 'kaçak tütün' baskını, System.String[]

Eskişehir polisi, kaçak tütün sevkıyatı esnasında gerçekleştirdiği şok baskınla 5 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda ise, 600 bin dal bandrolsüz makaron ile 30 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen ortak çalışmalarda; 'Kaçak Tütün' ürünleri sevkıyatı esnasında yapılan baskında suçüstü yapan polis ekipleri 5 şüpheli şahsı yakaladı. Ayrıca şüphelilerin sevkıyatta kullandığı araç içerisinde yapılan kontrollerde ise, 60 koli olmak üzere toplam 600 bin dal bandrolsüz makaron ve 30 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.


Öte yandan yakalanan 5 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, TAPDK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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