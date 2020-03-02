Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar - Son Dakika Spor

Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde ev sahibi takım futbolcuları Mehmetçiğe destek için komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktı.

Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde ev sahibi takım futbolcuları Mehmetçiğe destek için komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktı.


1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipgücü ile Mecitözüspor, İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Hakemler ve her iki takım teknik heyeti "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken İskilipgücü oyuncuları komando beresi taktı ve jandarma yeleği giydi. Maç öncesi sahada Türk bayrağı açılırken şehitler için dua edildi.


İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutçu, "Hayatta maçtan daha önemli bizim için değerler var. Vatan millet gibi, askerimiz polisimiz gibi. Üzüntülü günlerden geçiyoruz. Ülkemiz badireli günlerden geçiyor. İçeride ve dışarıda düşmanlara karşı mücadele veriliyor. 36 tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah emperyalist güçler ve dış güçler emellerine ulaşamayacak. Maçla ilgili duygu ve düşüncelerimiz önemli değil acı yaşıyoruz şuan, askerimizin ve polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Seremoniye jandarma ve askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için asker kıyafetiyle çıkacağız" dedi.


Maç Mecitözüspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. - ÇORUM

Jandarma, Komando, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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