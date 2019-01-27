Son Dakika Haberleri: Komando Birlikleri Hatay'da

Komando Birlikleri Hatay'da

43 dakika önce

Komando birlikleri Hatay'daHATAY - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.

Komando birlikleri Hatay'da

HATAY - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çeşitli birliklerden gelen 300'e yakın komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Komandoların buradan sınır karakollarına dağıtılmak üzeri Kırkhan'a sevk edildiği öğrenildi.
Bugün ise Kırıkhan'da gün içerisinde sınır birliklerine takviye amaçlı mühimmat yüklü askeri tırların da sınır birliklerine gittigi gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

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