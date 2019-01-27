Komando Birlikleri Hatay'da
43 dakika önce
Komando birlikleri Hatay'daHATAY - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.
Komando
birlikleri Hatay
'da
HATAY - Suriye
sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çeşitli birliklerden gelen 300'e yakın komando Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine geldi. Komandoların buradan sınır karakollarına dağıtılmak üzeri Kırkhan'a sevk edildiği öğrenildi.
Bugün ise Kırıkhan'da gün içerisinde sınır birliklerine takviye amaçlı mühimmat yüklü askeri tırların da sınır birliklerine gittigi gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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