Son Dakika Haberleri: Komando birlikleri mayın ve EYP'leri etkisiz hale getiriyor
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Komando birlikleri mayın ve EYP'leri etkisiz hale getiriyor

34 dakika önce

Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Komando birlikleri mayın ve EYP'leri etkisiz hale getiriyor, System.String[]
Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, dün gece gerçekleştirilen hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:16 Kaynak: AA
Irak, Komando, Güncel
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