Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
1 saat önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.
Komando
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis
üzerinden Suriye
sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep
üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Elbeyli
ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye'deki birliklere geçecekleri öğrenildi. - KİLİS
BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı
Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı
Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı