Son Dakika Haberleri: Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi

1 saat önce

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.

Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi, System.String[]
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye'deki birliklere geçecekleri öğrenildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Kilis, Komando, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 asker şehit, 5 asker yaralı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]