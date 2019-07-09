Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti
10 dakika önce
Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
Suriye'de görev yapmak için Sakarya Komanda Tugayı'ndan yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Buradan komandolar, askeri araçlar, kirpiler, otomobiller ile mühimmat taşıyan sivil tırlar ile birlikte, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek burada bulunan üs bölgelerine gitti. - KİLİS
Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum