Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti
1 saat önce
Komando birlikleri Suriye'ye hareket ettiKİLİS - Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Komando Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:07 Kaynak: İHA
birlikleri Suriye
'ye hareket etti
KİLİS - Kilis
üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Suriye'de görev yapmak için Sakarya
Komanda Tugayı'ndan yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep
üzerinden Kilis'e geldi. Buradan komandolar, askeri araçlar, kirpiler, otomobiller ile mühimmat taşıyan sivil tırlar ile birlikte, Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek burada bulunan üs bölgelerine gitti.
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