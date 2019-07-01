Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi
1 saat önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.
Komando
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis
üzerinden Suriye
içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep
üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Askerlerin Suriye'deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi. - KİLİS
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