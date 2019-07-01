Son Dakika Haberleri: Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi
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Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi

1 saat önce

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.

Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi, System.String[]
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Askerlerin Suriye'deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kilis, Komando, Suriye, 3. Sayfa
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