Komando Birlikleri Suriye'ye Türküler Eşliğinde Hareket Etti
21 dakika önce
Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatlar Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket ettiSuriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando...
Kilis
üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatlar Suriye
'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket etti
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:19 Kaynak: İHA
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