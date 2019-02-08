Son Dakika Haberleri: Komando Birlikleri Suriye'ye Türküler Eşliğinde Hareket Etti

Komando Birlikleri Suriye'ye Türküler Eşliğinde Hareket Etti

21 dakika önce

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatlar Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket ettiSuriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando...

Komando Birlikleri Suriye'ye Türküler Eşliğinde Hareket Etti, System.String[]
Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatlar Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket etti

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:19 Kaynak: İHA

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