Komando" Destekli Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu ile uyarıcı imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Akseki
Jandarma Komando
Taburundan komandoların da destek verdiği operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:43 Kaynak: AA
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