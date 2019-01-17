Son Dakika Haberleri: Komando Eğitimiyle Şampiyonaya Hazırlanıyor

Komando Eğitimiyle Şampiyonaya Hazırlanıyor

1 saat önce

ANTALYA'da polis akademisine hazırlanmak amacıyla 1,5 yıl önce muay thai sporuna başlayan Eylül Gezici (19), ilk turnuvasında il birincisi oldu.

Komando Eğitimiyle Şampiyonaya Hazırlanıyor, System.String[]
ANTALYA'da polis akademisine hazırlanmak amacıyla 1,5 yıl önce muay thai sporuna başlayan Eylül Gezici (19), ilk turnuvasında il birincisi oldu. Komando eğitimini andıran antrenman programıyla Türkiye şampiyonasına hazırlanan Gezici, altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Antalya'da lise eğitiminin ardından polis akademisine girme hayaliyle spora başlayan Eylül Gezici, savunma sanatlarına merakından muay thai yapmaya karar verdi. Eylül Gezici, 16 ay antrenmanın ardından geçen yıl aralık ayında katıldığı ilk turnuvada il birincisi oldu. Kazandığı madalyayla motivasyonu artan Eylül, milli takıma girme amacıyla Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başladı.

KOMANDO EĞİTİMİ

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda 5 gün antrenman yapan Eylül Gezici, taktik çalışmalarının yanı sıra, haftanın 2 günü de doğada komando eğitimini andıran idmanıyla gücünü artırmayı hedefliyor.

Doğadaki 3 saatlik güç ve kuvvet çalışmalarında koşan, şınav çeken, jimnastik hareketleri yapan Eylül, salonda da halat çekerek, traktör tekerleklerini kaldırıp indirerek antrenmanını tamamlıyor.

Gelecek ay yapılacak Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefleyen Eylül, "Bu sene il seçmeleri ve sonrasında Türkiye şampiyonası var. Türkiye şampiyonasında birinciliği kazanıp, milli takım hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak istiyorum. Tek isteğim şampiyon, ahlaklı ve zeki sporcu olmak. Polis akademisine hazırlanıyorum. Hayal ettiğim polislik mesleğini yapabilmek için spor eğitimimde zorlu parkurlarda sıkılmadan çalışıyorum" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Polis, Komando, Antalya, Eylül, Spor
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