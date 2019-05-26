"Komando marşıyla" hazırlandılar madalyaları topladılar

Samsun ve Kütahya'daki Okullar Arası Muaythai Şampiyonalarına "komando marşıyla" hazırlanan Malatyalı sporcular, müsabakalardan 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü.

Samsun ve Kütahya'daki Okullar Arası Muaythai Şampiyonalarına "komando marşıyla" hazırlanan Malatyalı sporcular, müsabakalardan 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü.

Malatyalı genç muaythaiciler, antrenmanlara daha iyi motive oldukları için "komando marşı" söyleyerek hazırlandı.

Komando marşıyla" şampiyonalara hazırlanan gençler, Samsun'da 1-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Genç sporcular 25-18 Nisan tarihlerinde Kütahya'da düzenlenen Ortaokullar Arası Muaytahai Türkiye Şampiyonası'ndan ise 2 gümüş ile 2 bronz madalyayla döndü.

Samsun'daki şampiyonada bronz madalya alan 18 yaşındaki Edanur Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce bireysel sporlara başladığını söyledi.

Spor yaşamında farklı branşlarda 18 madalya elde ettiğini dile getiren Doğan, "Bu yıl Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldum. Geçen yıl da Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikiciliği elde etmiştim. Müsabakalara hırslı ve azimli şekilde hazırlanıyoruz. Antrenörümüz her zaman eksiklerimizi söylüyor. Önümüzdeki müsabakalarda daha iyi derece almak için çalışacağım." diye konuştu.

Antrenmanların yanında derslerini de aksatmadığını anlatan Doğan, "Okulda ve sporda başarılı olmak için çalışıyorum. Okulun da sporun da yeri ayrı benim için. Antrenmanlarda, koşarken komando marşını söylüyoruz. Milli sporcu olarak ülkemi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu Hasan Yıldırım, arkadaşlarının teşvikiyle 2 ay önce muaythai sporuna başladığını belirterek, antrenörünün de desteğiyle bu branşta kendini geliştirdiğini bildirdi.

İlk müsabaka heyecanını Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda yaşadığını aktaran Yıldırım, "Malatya'da 2 rakibimi yenerek il şampiyonu oldum ve Samsun'daki Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldım. 30 rakibim vardı, 3 maç alarak yarı finale yükseldim. Sakatlandığım için devam etmedim. Benim için güzel bir anı oldu. Derece elde ettiğim için mutluyum." dedi.

Genç sporcuların antrenörü Nurullah Ertaş ise okul sporlarını önemsediklerini aktardı.

Müsabakalardan sporcularının madalyayla dönmesinin kendisini gururlandırdığını belirten Ertaş, "Bu yıl sporcularım güzel başarılar elde etti. 5-8 Nisan'da Kütahya'da düzenlenen Ortaokullar Arası Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 4 sporcumuz, Samsun'dan ise 6 sporcumuz Türkiye derecesi elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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