Komando sevkiyatı sürüyor
1 saat önce
Komando sevkiyatı sürüyorKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
Komando sevkiyatı sürüyor
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.
Akşam saatlerinden itibaren Kilis'te askeri hareketlilik yaşandı. Hatay istikametinden gelen toplam 110 araçlık askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.
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