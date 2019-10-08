Son Dakika Haberleri: Komando sevkiyatı sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Komando sevkiyatı sürüyor

Komando sevkiyatı sürüyor

1 saat önce

Komando sevkiyatı sürüyorKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.

Komando sevkiyatı sürüyor

KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.

Akşam saatlerinden itibaren Kilis'te askeri hareketlilik yaşandı. Hatay istikametinden gelen toplam 110 araçlık askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

Komando sevkiyatı sürüyor

Komando, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı
ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 03:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komando sevkiyatı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]