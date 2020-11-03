Komando taburuna spor malzemesi desteği

Perşembe Komando Tabur Komutanlığı'na, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.

Komando askerlerinin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tatami, futbol, voleybol ve basketbol topları, kum torbası, boks eldiveni, lapa, darbe yastığı, atlama ipi ve tişörtten oluşan spor malzemeleri tabura teslim edildi.

Spor malzemelerini komando askerlerine teslim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Bakanlığımızın desteği ile kahraman Mehmetçiklerimize spor malzemesi desteği sağlandı. Ordumuz ve askerlerimiz bizlerin gözbebeği. Onlar için hizmette bulunmak bizler için onur ve şereftir. Rabbim, kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. İlimizin her alanında spor yapılması için destek olan başta Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e teşekkür ederim" dedi. - ORDU