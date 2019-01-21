Son Dakika Haberleri: Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon

Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon

1 saat önce

- Komandodan çetin kış koşullarında operasyon Askerlerin intikali Askerlerin mağaraları incelemesi Askerlerin karda intikal etmesi Komandodan çetin kış koşullarında operasyon Şırnak'ta, terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı...

- Komandodan çetin kış koşullarında operasyon
Askerlerin intikali
Askerlerin mağaraları incelemesi
Askerlerin karda intikal etmesi Komandodan çetin kış koşullarında operasyon
Şırnak'ta, terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Cudi Dağı'nda "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu düzenledi
2 tabur askerin katılımıyla 2 bin 920 rakımlı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi

Şırnak'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda zorlu şartlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Görümlü ve Milli Jandarma Komando Taburu, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu gerçekleştirdi.

Sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanda, 3 gün süren operasyona katılan 2 bin asker, teröristlerin geçiş noktaları ve barınma yerlerinin tespit edildiği 30 kilometrelik alanı taradı.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo ile yaşam malzemesi bulundu.

Sığınak ve barınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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