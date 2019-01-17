Son Dakika Haberleri: Komandolar 1 Metre Karda Terör Operasyonunda

Komandolar 1 Metre Karda Terör Operasyonunda

19 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.

Komandolar 1 Metre Karda Terör Operasyonunda, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaklaşık 1 metre karın içinde terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Durma, git, Mehmedim açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola" notuyla paylaştı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

Twitter, Güncel
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