Komandolar 1 Metre Karda Terör Operasyonunda
19 dakika önce
JANDARMA Genel Komutanlığı yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.
JANDARMA Genel Komutanlığı yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki resmi hesabından yaklaşık 1 metre karın içinde terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Durma, git, Mehmedim açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola" notuyla paylaştı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: DHA
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