Son Dakika Haberleri: Komandolar 2 Metre Karda Operasyonda

Komandolar 2 Metre Karda Operasyonda

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Komandolar 2 Metre Karda Operasyonda, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkari kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Twitter, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Güncel
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