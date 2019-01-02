Komandolar 2 Metre Karda Operasyonda
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari
kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter
'da paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkari kırsalı. Kar
kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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