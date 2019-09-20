Komandolar, 35 yıl önce görev yaptıkları yerde buluştu

Mardin'de 1984-87 yılları arasında Midyat Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, 35 yıl sonra 3'üncüsünü düzenledikleri geleneksel buluşma için Mardin'e geldi.



Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığında 1984-87 yılları arasında vatani görevini yapan askerler, aradan geçen 35 yıla rağmen birbirlerini unutmadı. Vatan nöbetinde tanışan askerler, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri etkinlikle Mardin'de bir araya geldi. 34 yıl sonra Mardin'e gelen ve güvenlik güçlerine moral olmak isteyen askerler, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



Türkiye'nin değişik illerinden Mardin'e gelen 100 asker ve eşleri ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan askerlere başarılar diledi. Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, geçen hafta şehit olan Özel Hakaret Şube Müdürü Tufan Kansuva için dua okuyarak görev yapan güvenlik güçlerine destek vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.



1985 ve 1987 yıllarında Midyat'ta jandarma komando olarak görev yapan Ercan Kanmaz, "Vatanımızın, bayrağımızın bir olduğu ve başka şansımızın olmadığı bu coğrafyada huzur ve kardeşlik içinde yaşamak zorundayız. Başka çaremiz yok, biz 35 yıl sonra bunu herkese göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı andık ve güvenlik güçlerinin yanında olduğumuzu göstermek ve moral vermek istedik. Her zaman göreve hazır olduğumuzu bildirmek istedik" diye konuştu.



Asker arkadaşları, konuşmaların ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünde şehitler için Fatiha okuyarak görev yapan polisler ile bir araya geldiler.



Aileleri ile birlikte Mardin'e gelen askerler yarın Midyat'ta görev yaptıkları birliği ziyaret ederek görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelecek. - MARDİN