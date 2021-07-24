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Komandolar afet bölgesinde! Artvin'de küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar - Son Dakika

Komandolar afet bölgesinde! Artvin'de küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar

24.07.2021 19:05

Önceki gün Artvin'de meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle şehir adeta felaketi yaşıyor. Meydana gelen hasarları ortadan kaldırabilmek için seferberlik başladı. Jandarma komandolar ellerine aldıkları küreklerle Arhavi ilçesinde balçığa gömülen ev ve iş yerleri için temizlik çalışmasına dahil oldu. Vatandaşlar 500'ye yakın komandonun gelişini coşkuyla karşıladı.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

SEL HAYATI FELÇ ETTİ

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. ilçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Sel afetinin vurduğu Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500'ü jandarma komando, 118'i AFAD gönüllüsü olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Yardıma koşan komandoları gören vatandaşlar durumdan oldukça memnun.

Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar

RİZE'DE 2; ARTVİN'DE İSE 1 KİŞİ ARANIYOR

Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri dere yatakları ve denizde kayıplara dair bir iz arıyor.

Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen Cumhuriyet ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ve esnafla görüştü. Bakan Soylu, pazartesi gününe kadar ilçe merkezinden çamur ve balçığın kaldırılacağını, hayatın normale döndürülmesi için adımların atılacağını belirterek yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Soylu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, araçlarının selde hasar gördüğünü ve memleketlerine dönmek için uçak bileti bulamadıklarını anlatan bir aileye de yardımcı oldu.

İşte bölgeden görüntüler:


Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar afet bölgesinde! Artvin'de küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar

Arhavi, Artvin, Murgul, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komandolar afet bölgesinde! Artvin'de küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar - Son Dakika


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