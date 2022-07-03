Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı - Son Dakika
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Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı

03.07.2022 12:05

Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından temizlik çalışmalarını sürdüren komandolar, bir iş yerinde çamurun içinde kalan Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öptükten...

Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından temizlik çalışmalarını sürdüren komandolar, bir iş yerinde çamurun içinde kalan Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öptükten sonra yüksek bir yere astı.

Kastamonu'da 27 Haziran'da yaşanan şiddetli yağmurun ardından yaşanan selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bozkurt ilçesinin İlişi köyü ile İnebolu ilçesinin Evrenye ve Özlüce köylerinde selde iş yerlerine ve evlere sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, temizlik çalışmaları yaptıkları sırada çamurun içinde Türk bayrağı ile Atatürk posterinin olduğunu fark etti. Jandarma komando ekipleri, çamurun içinden çıkardıkları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp, öperek iş yerinin duvarına astı. Komandoların Türk bayrağı ile Atatürk posterini çamurda bulup temizleyerek iş yerinin duvarına asmaları vatandaşların da büyük takdirini kazandı.

Jandarma komando ekipleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da selden zarar gören vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, kendilerine yardımda bulunan jandarma komando ekiplerine teşekkür ederek, çay ve kahvenin yanı sıra meyve ikramında bulundu. Selde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da doyuran jandarma komando ekipleri, temizliği tamamlanan alanlara yiyecek bıraktı.

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Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komandolar çamurun altında buldukları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek yeniden astı - Son Dakika
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