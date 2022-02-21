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Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

21.02.2022 11:06
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

BATMAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, düzenlenen törenin ardından terörden temizlenen Suriye'nin El Bab ilçesine gitti.

BATMAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, düzenlenen törenin ardından terörden temizlenen Suriye'nin El Bab ilçesine gitti.

Suriye'de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi. Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler duygu dolu anlar yaşadı. Mehmekçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar otobüslerle, Suriye'ye gönderildi.


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Komando, El Bab, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika


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