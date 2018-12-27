Komandolar Göreve Hazır
1 saat önce
Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa'ya uğurlandı.
Sarıkamış
9'ncu Komando
Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa
'ya uğurlandı. Kars
Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Urfa'ya uğurlanan komandolar, komando marşını okuduktan sonra uçağa bindi. Uğurlama törenine, Kars Valisi Türker
Öksüz, 14. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Muhabere Albay Kemal Aydın
Dede ve askeri personel katıldı.
(Işık Çapanoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi
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