Son Dakika Haberleri: Komandolar Göreve Hazır

Komandolar Göreve Hazır

1 saat önce

Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa'ya uğurlandı.

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Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa'ya uğurlandı. Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Urfa'ya uğurlanan komandolar, komando marşını okuduktan sonra uçağa bindi. Uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Muhabere Albay Kemal Aydın Dede ve askeri personel katıldı.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

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