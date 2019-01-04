Son Dakika Haberleri: Komandolar Hakurk Bölgesinde Operasyonda

Komandolar Hakurk Bölgesinde Operasyonda

33 dakika önce

Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait aralarında tanksavar silahının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Komandolar Hakurk Bölgesinde Operasyonda, System.String[]
Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait aralarında tanksavar silahının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, komandolar Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyon kapsamında arazi aramalarında teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Bulunan malzemeler arasında üç AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar silahı ile silaha ait 11 anti-tank mühimmatı, 10 sevk fişeği ve 200 biksi tüfeği mühimmatı da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:58 Kaynak: AA

Irak, Hakurk, Güncel
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