Son Dakika Haberleri: Komandolar Hakurk'ta Örgütün İnlerine Girmeye Devam Ediyor

Komandolar Hakurk'ta Örgütün İnlerine Girmeye Devam Ediyor

1 saat önce

Komandolar tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.

Komandolar Hakurk'ta Örgütün İnlerine Girmeye Devam Ediyor, System.String[]
Komandolar tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen operasyon esnasında; bir kısmı 3 adet plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içerisinde toplam 160 kilo amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfeği (AK47) şarjörü ve çok sayıda mühimmatı, bir Docka uçaksavar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, bir silah dürbünü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılabilecek 100 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek pil blokları, hazırlanmış EYP basma düzenekleri ile çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemeleri bulundu.

Operasyonda bulunan patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler, yaşamsal materyaller ve sığınaklar imha edilmek suretiyle hem terör örgütünün olası EYP saldırıları engellendi hem de bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyeti daha da kısıtlandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

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