Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti - Son Dakika

Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti

13 dakika önce

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Araçlarda Mehter Marşı ile birlikte Hücum Marşı'nın çalınması dikkat çekti. Komando birliklerinin Suriye'de görev yapmak için geldikleri, bir süre Öncüpınar Konaklama Tesislerine kaldıktan sonra Suriye'ye geçecekleri öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti

Gaziantep, Komando, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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