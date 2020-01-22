Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti - Son Dakika

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Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti
13 dakika önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Araçlarda Mehter Marşı ile birlikte Hücum Marşı'nın çalınması dikkat çekti. Komando birliklerinin Suriye'de görev yapmak için geldikleri, bir süre Öncüpınar Konaklama Tesislerine kaldıktan sonra Suriye'ye geçecekleri öğrenildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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