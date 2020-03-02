Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildi - Son Dakika

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Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildi
6 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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