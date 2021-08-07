KOMANDOLAR MİLLİ PARKTA DEVRİYE GEZİP, YANGINA KARŞI CAM ŞİŞELERİ TOPLADI - Son Dakika

DENİZLİ'de İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, iki kez yangın çıkan ve kısa sürede söndürülen Honaz Dağı Milli Parkında olası bir kasten yangına karşı devriye görevi yürütüyor. Milli parkın içinden geçenlerin kimlik kontrolünü de yapan jandarma komandolar, orman içinde de devriye gezerken, yangına neden olabilecek cam şişeleri de topluyor.

Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Honaz'daki Milli Parkı'nda önceki gün peş peşe iki kez orman yangını çıktı. Yangınlar ekiplerin ve vatandaşların kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangıların ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Bölüğü, Honaz Dağı Milli Parkı'nda kamp kurarak bölgede devriye gezmeye başladı. Yaklaşık 50 komando Denizli için hayati öneme sahip Milli Parkın girişinde nöbet tutuyor, ormanın içinde tam teçhizatlı herhangi bir yangına karşı da devriye görevi yapıyor. Komandolar bölgeden geçen şüpheli araçların plakasını da not alırken, sürücü ve yaya olarak gezenlerinde kimliklerini sorguluyor.

KOMANDOLAR YANGINA KARŞI CAM ŞİŞELERİ DE TOPLUYORLAR

Ormanın içinde tam teçhizatlı devriye gezen komandolar, piknikçilerin gerisinde bıraktıkları cam şişeleri de herhangi bir yangına karşı topluyor. Komandolar 2 saat içinde yaklaşık 300 içki ve meşrubat şişesi topladı. Komandoların bir süre daha Milli Park'ta görev yapacağı öğrenildi.