Komandolar Operasyon Bölgesinde Yaralı Yakaladıkları Kadın Teröristi Sedyeyle Taşıdı - Son Dakika
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Komandolar Operasyon Bölgesinde Yaralı Yakaladıkları Kadın Teröristi Sedyeyle Taşıdı

05.08.2023 12:11

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yaralı yakalanan teröristin sedyeyle taşındığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Komandolar, arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait büyük bir cephanelik tespit etti. Çıkan çatışmada yaralanan terörist sedyeyle üs bölgesine taşındı ve yaralarına müdahale edildi. Teröristin ifadelerine göre Türk askerleri tarafından çok iyi bir şekilde karşılandı. Ayrıca çatışma sonucunda ele geçirilen cephanelik bölgede bulunan en büyük cephaneliklerden biri olarak kaydedildi.

Komandolar operasyon bölgesinde yaralı yakaladıkları kadın teröristi sedyeyle taşıdı. Tedavisi gerçekleştirilen terörist, "Türk askerleri beni buldu. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su, yemek verdiler. Ellerinden gelen bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı. Çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.

MAĞARADA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT CEPHANELİK TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter'dan yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde yaralı yakalanan "Aria" kod adlı Şengül Bulut isimli teröristin Mehmetçik tarafından sedyeyle taşındığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi. Edinilen bilgiye göre komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında Hasanava Deresi yakınlarındaki bir mağarada terör örgütüne ait büyük bir cephanelik tespit etti.

BİR KADIN TERÖRİST ÇATIŞMADA YARALANDI

Saklanan terörist grubunun komandolara ateş açması üzerine bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgeye çağrılan hava desteğinin ardından terörist grup komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu gruptaki Şengül Bulut adlı terörist çatışmada yaralandı.

Komandolar operasyon bölgesinde yaralı yakalanan kadın teröristi sedyeyle taşıdı

YARALI TERÖRİST SEDYEYE ALINARAK BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Hasanava Deresi'ne saklanan teröristin yeri, çatışmanın ardından komandoların arama tarama faaliyetleri sırasında belirlendi. Dereden çıkarılan terörist sedyeye alınarak temas bölgesinden çıkartıldı. Mehmetçik, sedye ile üs bölgesine taşıdığı teröristin yaralarına müdahale etti.

"YAKLAŞIMLARI ÇOK FARKLIYDI"

Paylaşımda "Aria" kod adlı teröristin ifadelerine de yer verildi. Pansumanı yapılan, tedavisi gerçekleştirilen terörist, "Türk askerleri beni buldu. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su, yemek verdiler. Ellerinden gelen bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı. Çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp pansuman yapıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Komandolar operasyon bölgesinde yaralı yakalanan kadın teröristi sedyeyle taşıdı

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK CEPHANELİK

Öte yandan komandolar çatışmanın yaşandığı mağarada yaptıkları aramada 15 bin 400 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirdi. Bakanlık kaynakları söz konusu mağaranın bölgede şu ana kadar ele geçirilen cephaneliklerin en büyüklerinden olduğunu belirtti.

Bununla birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerle M-16 ve AK-47 tüfekleri ile bunlara ait çok sayıda mermi, el bombaları, iki aksiyon kamerası ve termal dürbün de ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Aria, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komandolar Operasyon Bölgesinde Yaralı Yakaladıkları Kadın Teröristi Sedyeyle Taşıdı - Son Dakika


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