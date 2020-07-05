Komandolar Pençe-Kaplan'da teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika

Komandolar Pençe-Kaplan'da teröristlerin inlerine giriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tüfek, el bombası, uçaksavar mühimmatı, çok sayıda fişek, TNT kalıbı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tüfek, el bombası, uçaksavar mühimmatı, çok sayıda fişek, TNT kalıbı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'na planlandığı gibi başarıyla devam edildiğini ve teröristlere nefes aldırmayan komandoların Haftanin bölgesinde yoğun şekilde arama-tarama faaliyeti yürüttüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde komandolar tarafından devam eden arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, bin 10 adet 5.56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bomba atar mühimmatı, 64 adet tapa, 18 adet RPG, 7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 1 adet Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilogram yaprak ve toz barut, 4 adet elektrikli fünye, 2 kilogram TNT kalıbı ve 1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komandolar Pençe-Kaplan'da teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika
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