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Komandolar Rasulayn'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Komandolar Rasulayn'da, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

"Kahraman komandolarımız Rasulayn'da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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