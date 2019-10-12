Komandolar Rasulayn'da
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
"Kahraman komandolarımız Rasulayn'da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.
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