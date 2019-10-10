Son Dakika Haberleri: Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı
Son Dakika Güncel Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

56 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sınır birliklerinden 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu, sınır birliklerine doğru hareket etti. Sınır birliklerine giden komandoları, görev arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladılar. Konvoyun Kırıkhan ilçesinde geçişi sırasında ise öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu alkışladılar.

Komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Kırıkhan, Piyade, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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