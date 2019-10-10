Son Dakika Haberleri: Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı
Son Dakika 3. Sayfa Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

14 dakika önce

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı Öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışladılarHATAY - Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışladılar

HATAY - Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sınır birliklerinden 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu, sınır birliklerine doğru hareket etti. Sınır birliklerine giden komandoları, görev arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladılar. Konvoyun Kırıkhan ilçesinde geçişi sırasında ise öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu alkışladılar.

Komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Barış Pınarı Harekatı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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